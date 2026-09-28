Procopio Turismo te lleva a ver el último de Messi: cuánto sale el combo de entrada más hospedaje

Los fanáticos de la Selección Argentina tendrán una oportunidad especial para presenciar dos de los próximos compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni y ser testigos del último partido de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Procopio Turismo lanzó una promoción que combina entradas para los encuentros ante Bolivia y Benín con una noche de alojamiento en el Hotel KER —o en un establecimiento de categoría similar— y desayuno.

La propuesta adquiere un valor histórico porque el amistoso ante Benín marcará la despedida oficial de Messi de la Selección Argentina. El capitán volverá a vestir la camiseta número 10 por última vez ante el público argentino, acompañado por varios de los campeones del mundo en Qatar 2022.

Los partidos de la Selección Argentina

La Albiceleste afrontará tres amistosos consecutivos:

Miércoles 30 de septiembre, a las 21: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Sábado 3 de octubre, a las 21: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental. Martes 6 de octubre, a las 20: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental. Será la despedida de Lionel Messi.

La promoción difundida por Procopio Turismo comprende los encuentros frente a Bolivia y Benín. En el caso del partido que se jugará en Córdoba, el estadio Mario Alberto Kempes tendrá una reducción del 50% de su aforo como consecuencia de una sanción impuesta por la FIFA.

Cuánto cuesta el paquete

La agencia ofrece dos alternativas, según la ubicación elegida para cada encuentro:

Popular para Argentina-Bolivia más popular para Argentina-Benín: $720.000.

$720.000. Platea Gasparini para Argentina-Bolivia más Sívori o Centenario Alta para Argentina-Benín: $950.000.

La propuesta también incluye una noche de alojamiento con desayuno el 6 de octubre en el Hotel KER o en otro establecimiento similar. De acuerdo con la promoción, la entrada para el partido de Córdoba se entrega de regalo.

Los convocados por Lionel Scaloni

Para esta serie de amistosos, el entrenador Lionel Scaloni conformó una nómina que combina referentes de la Selección con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en el nuevo ciclo.

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Franco Mastantuono.

Delanteros: Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso estarán especialmente presentes en el amistoso del 6 de octubre frente a Benín. La convocatoria reúne a figuras consagradas, como Emiliano Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, con nuevas alternativas para el futuro del seleccionado.

La delegación comenzó a trabajar en el predio de Ezeiza, donde Scaloni puso el foco en ejercicios de posesión, presión tras pérdida, definición y trabajos tácticos. afa.com.ar

Quienes deseen solicitar mayor información o efectuar una reserva pueden comunicarse con Procopio Turismo al 341 785-6804. La empresa cuenta con oficinas en Santa Fe 1363, piso 5, Rosario.