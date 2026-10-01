Trabajó 30 años en industrias y ahora abrió la propia en Roldán: ingeniería de punta en aberturas de PVC

Luego de 30 años trabajando en relación de dependencia -los últimos 20 como jefe de planta- Ariel Dandrú decidió que era la hora de emprender algo propio. Con esa experiencia acumulada y luego de un viaje a una feria internacional donde tomó contacto con las aberturas de PVC, fichó un espacio en el área industrial de Roldán y puso manos a la obra para montar lo que al poco tiempo se transformó en Abre Aberturas.

La fábrica de 300 m2 funciona con tecnología de punta en el corazón industrial de la ciudad donde Ariel y su familia están afincados desde hace 14 años. “Si bien este proyecto podría haberse desarrollado en cualquier lugar, elegimos Roldán porque creemos en una ciudad pujante, en constante crecimiento y, sobre todo, receptiva a nuevos proyectos”, definió su titular.

“Trabajamos en familia, y hoy se suma Gustavo, aportando toda su experiencia en arquitectura del vidrio, un servicio que incorporamos como complemento a nuestra propuesta, respondiendo a una necesidad que el propio mercado nos plantea. Creemos en crecer junto a la ciudad que elegimos para vivir”, agregó.

La firma tuvo su stand en la Exo Industrial que se llevó a cabo en Roldán los días 24 y 25 de Septiembre y, en diálogo con El Roldanense, Ariel detalló los motivos por los cuales decidieron encarar el proyecto basado en un material que según él considera, está desplazando el aluminio en las viviendas: “El aluminio ha quedado prácticamente obsoleto frente a las exigencias actuales de confort y ahorro energético. Al ser un metal, es un excelente conductor térmico: en invierno transmite el frío exterior hacia adentro y en verano hace lo opuesto con el calor. El PVC, en cambio, es un material aislante por naturaleza, con niveles de transmitancia térmica bajísimos. Además, el armado de nuestras ventanas marca una diferencia radical: las esquinas no van ensambladas con escuadras ni atornilladas, sino termofusionadas a alta temperatura, logrando una sola pieza monolítica e imposible de filtrar aire o agua”, señaló.

Además del perfil, ¿qué otros componentes intervienen para lograr esa aislación total?

Utilizamos ingeniería de punta. Todas nuestras aberturas incorporan burletes coextruidos (integrados directamente al perfil durante la fabricación), lo que asegura un sellado hermético superior y evita que el material se reseque o se mueva. Esto se complementa con la colocación de paneles de Doble Vidriado Hermético (DVH), conformando una barrera infranqueable frente a las temperaturas extremas y los ruidos del exterior.

Con el clima cambiante de nuestra zona, ¿cómo responde el material a la exposición del sol?

Es una consulta muy frecuente entre quienes nos visitan. Los perfiles que procesamos cuentan con estabilizadores UV de última generación, lo que garantiza que el PVC no se amarillee, no se altere ni sufra cristalización con los años. Por eso ofrecemos una garantía de 10 años, brindando tranquilidad y una inversión duradera sin necesidad de mantenimiento.

¿Qué opciones de diseño y acabados busca hoy el público que construye o remodela?

Hoy la variedad es enorme. Contamos con una carta de colores y foliados muy amplia. El blanco sigue siendo el clásico preferido, pero actualmente hay un auge muy fuerte de tonos modernos como el Negro y el Gris Grafito, además de las texturas cálidas símil madera como Nogal y Roble Claro, que dan la belleza visual de la madera con todas las ventajas técnicas del PVC.

¿Qué valor le aporta a la empresa estar fabricando directamente desde el Área Industrial de Roldán?

Estar en el Área Industrial nos posiciona estratégicamente para responder con agilidad a proyectos de Roldán, Funes, Rosario y toda la región. Desde nuestra planta brindamos asesoramiento técnico personalizado a arquitectos, desarrolladores y dueños de hogar, acompañándolos desde el presupuesto inicial hasta la colocación final. Queremos que cada cliente sepa que en Roldán se fabrica calidad de nivel internacional con atención directa y personalizada.

Contacto e información:

Planta y fábrica: Área Industrial de Roldán, Santa Fe.

Especialidad: Aberturas de PVC de alta prestación, arquitectura en vidrio, revestimientos in & out en PVC y WPC.

Contacto: telefono 3415081859 – www.abreaberturas.com.ar – @abreaberturas