Dreamers Burger & Fries cortó cintas el 19 de noviembre de 2025 pero estaba en la cabeza de sus dueños desde hacía tiempo: su hijo menor no encontraba un lugar para juntarse con sus amigos y decidieron que era momento de apostar al barrio que habían elegido para vivir.

Así, combinaron el otro negocio familiar de gastronomía para eventos con la necesidad detectada y el combo fue perfecto: una hambuguesería ubicada en la avenida de ingreso en Tierra de Sueños 2, con espacio ideal donde chicos y adolescentes puedan reunirse, escuchar música, y jugar sin molestar ni tener que trasladarse demasiado lejos de sus hogares.

“Debido a la amplia experiencia que tenemos en venta de combos y atención de eventos la principal idea siempre fue una hamburguesería. Esperamos hasta que se desocupó un local acorde y lo ambientamos para los chicos, con un estilo moderno, con música y juegos”, contó a El Roldanense Mario, uno de sus titulares.

El lugar está en permanente evolución: “Trajimos la hambuguesa smash junto a otras nuevas variedades, siempre escuchando las sugerencias de los clientes. La verdad que los chicos están muy contentos porque para muchos fue su primera salida solos, el lugar es tranquilo y adecuado para ellos, los padres también nos apoyaron con su confianza al dejarlos”, agregó.

El menú de Dreamers es muy amplio: todo tipo de hamburguesas, tradicionales y smash, veganas y vegetarianas, menú de hamburguesas con papas fritas para celiacos, superpanchos, carlitos pizzas, rebozados, entre otros.

Para la celebración de este primer año preparan una jornada especial: