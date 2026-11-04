Traferri pidió informes sobre el cumplimiento de la Ley de Basura Cero en Santa Fe

El senador Armando Traferri presentó un proyecto de pedido de informes para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, brinde información actualizada y precisa sobre el grado de cumplimiento de la Ley Provincial N° 13.055, conocida como “Ley de Basura Cero”, y sobre el estado de ejecución del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

A través de la iniciativa, el legislador solicita conocer, entre otros puntos, la nómina de los consorcios regionales GIRSU constituidos, el grado de cumplimiento del cronograma de reducción de residuos depositados en rellenos sanitarios, el avance en la erradicación de basurales a cielo abierto, la cantidad de actividades de educación ambiental realizadas, los fondos destinados al programa en los últimos tres años y el estado de los sistemas de separación en origen y recolección diferenciada en los municipios y comunas.

“La Ley de Basura Cero fue sancionada en 2009 y fijó metas y plazos concretos para reducir progresivamente la disposición final de los residuos. A más de quince años, necesitamos saber en qué estado real está su cumplimiento, porque se trata de una política pública ambiental estratégica, que no puede quedar solo en declaraciones”, expresó el legislador sanlorencino.

Traferri remarcó que la nueva Constitución provincial refuerza la obligación del Estado en materia ambiental. “Los principios que incorporamos a la Carta Magna imponen tanto a la Provincia como a los municipios la responsabilidad de impulsar políticas serias y sostenidas, orientadas no solo a prevenir el daño ambiental, sino también a revertir los perjuicios acumulados durante décadas, como la persistencia de basurales a cielo abierto”, señaló.

El senador advirtió, además, que un pedido de informes de similares características presentado en noviembre de 2025 aún no recibió respuesta formal, lo que motivó la reiteración. “Hoy sufrimos de manera permanente las consecuencias de no haber cuidado nuestro ambiente: las inundaciones, las alteraciones en las temperaturas, la contaminación de los cursos de agua. Por eso insistimos: necesitamos acciones directas y políticas activas que prevengan pasivos ambientales que después resultan irreversibles”, concluyó Traferri.