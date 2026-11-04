Aumenta el boleto y costará más de $12.000 para viajar ida y vuelta de Roldán a Rosario

🚌El gobierno de Santa Fe autorizó un aumento del 11,57% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros de la provincia. La medida fue oficializada este martes mediante el decreto 2351/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece una tarifa mínima de 2.345 pesos por pasajero, con IVA incluido.

El incremento alcanza a los servicios de colectivos interurbanos y urbanos interjurisdiccionales de jurisdicción provincial. El nuevo esquema comienza a regir desde su publicación y modifica los valores utilizados para calcular el precio de los pasajes según la distancia recorrida y las características del servicio.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el ministro de Economía, Pablo Olivares.

Según los fundamentos del decreto, la actualización responde al incremento de los costos de funcionamiento de las empresas y a la eliminación de los subsidios nacionales destinados al transporte del interior del país.

El Ejecutivo provincial señaló que desde abril, cuando se autorizó el anterior aumento del 30,57%, se registraron nuevas variaciones en los principales componentes de la estructura de costos del sector.

De esta manera ir a Rosario y volver desde Roldán costará más de $12.800.