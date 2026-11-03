Llega el gas a Punta Chacra: vecinos podrán conectarse en breve a la red

Tras el acuerdo firmado para resolver el conflicto que la administración local arrastraba desde hacía años con el desarrollador, el barrio Punta Chacra empieza a ver más cerca la posibilidad de contar con gas natural.

Según informaron al municipio desde la empresa Litoral Gas, la firma está organizando cuadrillas para trabajar el próximo miércoles 11 de noviembre en la conexión del servicio sobre el Camino de los Vascos.

De esta manera, los domicilios ubicados sobre ese camino podrán conectarse a la red, un paso más hacia la llegada del gas natural a todo el barrio.