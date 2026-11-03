Orgullo roldanense: las chicas del Sub 12 de CCUP se consagraron campeonas en un torneo nacional de vóley

El vóley de Roldán tiene motivos para celebrar. El equipo femenino Sub 12 del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) logró una destacada actuación en el Torneo Abierto Nacional Panza, organizado por el Club Unión de Arroyo Seco, donde se consagró campeón de la Copa de Plata tras una emocionante final que comenzó cuesta arriba y terminó con una victoria por 2 a 1.

El plantel, dirigido por el entrenador Nehuén Lucero, está integrado por 12 jugadoras de entre 9 y 12 años, muchas de las cuales dieron sus primeros pasos en el Minivóley y todavía no contaban con experiencia en competencias de estas características.

«Nuestro Sub 12 está conformado por jugadoras que vienen del Minivóley, sin experiencias previas de competencia. Aun así, lograron ser las campeonas de Plata del Torneo Abierto Nacional Panza», destacó Lucero, orgulloso del desempeño de sus dirigidas.

La competencia se desarrolló durante dos jornadas intensas, en las que las pequeñas deportistas demostraron esfuerzo, compromiso y un gran espíritu de equipo. «Dos días a puro vóley, aprendizaje y compañerismo», resumió el entrenador.

Uno de los momentos más emocionantes llegó durante el partido decisivo. Las representantes de Roldán comenzaron perdiendo, pero lejos de bajar los brazos, consiguieron revertir el resultado y quedarse con el triunfo por 2 a 1.

Ahora van por otro sueño: están entre las cuatro mejores del torneo local

La consagración en Arroyo Seco no es la única alegría para las jóvenes jugadoras. El equipo también atraviesa un gran presente en la competencia local, donde consiguió ubicarse entre los cuatro mejores conjuntos y se prepara para disputar las semifinales de Oro.

El próximo compromiso será el sábado 7 de noviembre, a las 11, en Paul Harris, mientras que la segunda presentación está programada para el domingo 15 de noviembre, a las 19, en el Club Unión de Álvarez.

Mientras tanto, el CCUP continúa apostando al crecimiento del vóley femenino y mantiene abierta la convocatoria para incorporar nuevas jugadoras.

Los entrenamientos se desarrollan los martes y viernes, de 18 a 19.15, y los jueves, de 19.15 a 20.45.