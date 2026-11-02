El arquero roldanense Ciro Antuña fue figura en Newell’s y gritó campeón de la Messi Cup

El arquero roldanense Ciro Antuña tuvo una destacada actuación con la camiseta de Newell’s y gritó campeón de la Copa Plata en la Messi Cup. Su equipo venció en la final 2-0 al UE Cornellá de España.

En las semifinales, ante Chelsea, se había transformado en su ídolo Dibu Martínez. Atajó un penal luego de intimidar a su rival antes del remate y fue la figura del encuentro. Emocionado, le dedicó el triunfo a su madre.

Antuña fue titular los seis partidos que jugó la Lepra en Miami y se erigió en uno de los estandartes del equipo. Solo recibió tres goles, todos ellos en la primera fase del torneo.