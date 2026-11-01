Del escritorio a las aulas: el programa Ojos en Alerta llega a las escuelas de la ciudad

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Control, comenzó un ciclo de charlas en escuelas secundarias, dirigido a alumnos de cuarto y quinto año, con el objetivo de acercar a los jóvenes la herramienta Ojos en Alerta.

Ojos en Alerta es un programa con el que cuenta la Municipalidad de Roldán que funciona a través de WhatsApp, una aplicación que todos los ciudadanos tienen en su celular. La herramienta busca fomentar la participación ciudadana mediante el envío de audios, fotos, videos y mensajes.

Sobre el objetivo de las charlas, la secretaria de Gobierno y coordinadora general de Gabinete, Marisabel Mendoza, detalló: “Estamos acercando esta herramienta a los jóvenes para que tengan la posibilidad de, con su celular, alertar si ven algo raro o se sienten en peligro. Es una herramienta para que ellos estén más seguros en el día a día”.

Desde el municipio aclararon además que Ojos en Alerta no es una herramienta que reemplaza al 911, sino que la complementa.

En esta primera instancia, las charlas se realizaron con alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Escuela Técnica N° 643, y continuarán con el resto de las escuelas secundarias de la ciudad.