Vuelve el Premio Obra Construida 2026: reconocerán los mejores proyectos arquitectónicos de Rosario y la región

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 2 – Rosario (CAUD2) anunció una nueva edición del Premio Obra Construida 2026, una iniciativa que busca reconocer la calidad, la creatividad y el aporte de la arquitectura al desarrollo cultural, social y urbano de Rosario y la región.

En su séptima edición, el certamen convoca a arquitectos y arquitectas matriculados a presentar proyectos ejecutados durante los años 2024 y 2025. El objetivo es visibilizar la diversidad de la producción arquitectónica y destacar aquellas intervenciones que contribuyen a transformar los espacios donde las personas viven, trabajan y desarrollan sus actividades cotidianas.

La inscripción estará habilitada del 1 al 5 de noviembre, período durante el cual los profesionales interesados podrán postular sus obras. Como novedad, el Colegio incorporó un servicio de asistencia personalizada para facilitar la presentación de los proyectos y garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos y formales.

Doce categorías para premiar la arquitectura

El certamen contempla doce categorías que abarcan diferentes escalas, usos y tipos de intervenciones arquitectónicas.

Entre ellas se encuentran Arquitecturas Institucionales, Comerciales, Educativas, Industriales, Recreativas, de Oficinas y Especiales. También se reconocerán Viviendas Unifamiliares, Viviendas Colectivas de Pequeña y Mediana Escala, Viviendas Colectivas de Gran Escala, Reformas y Ampliaciones y Restauración Patrimonial.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por profesionales provenientes de distintos puntos del país, con paridad de género y diversidad de perspectivas. Sus integrantes tendrán la responsabilidad de seleccionar las obras distinguidas y otorgar los premios y menciones correspondientes.

Un reconocimiento que busca visibilizar el trabajo de los arquitectos

El Premio Obra Construida fue creado en 2020 por iniciativa del arquitecto Gerardo Caballero y, desde entonces, se consolidó como un espacio de reconocimiento e intercambio dentro de la comunidad profesional.

“Más que un premio, el Obra Construida es una especie de reconocimiento por parte del Colegio a sus profesionales”, expresó Caballero, impulsor de la propuesta.

En ese sentido, destacó la importancia de generar oportunidades para visibilizar el trabajo de arquitectos y estudios que desarrollan proyectos fuera de los circuitos más conocidos.

“Participar de este premio es una manera de formar parte de un colectivo de profesionales y de dar a conocer lo que hacen aquellos y aquellas colegas que trabajan en lugares no tan visibles”, agregó.

Además del reconocimiento profesional, esta edición buscará fortalecer el vínculo entre la arquitectura y la ciudadanía.

A través de actividades institucionales y de una articulación con OH, organizadores de Open House Rosario, se promoverán nuevas oportunidades para que el público pueda conocer algunas de las obras distinguidas y a los profesionales responsables de su desarrollo.

Cómo participar del Premio Obra Construida 2026

La convocatoria está dirigida a profesionales de la arquitectura que hayan contado con matrícula habilitada al momento de ejecutar las obras que deseen presentar.

Para acompañar el proceso de inscripción, el Colegio dispuso un taller de asistencia para la postulación de proyectos, que funciona los martes y jueves, de 16:30 a 20:30, en su sede de avenida Belgrano 646, Rosario.

Asimismo, quienes necesiten información adicional podrán comunicarse por WhatsApp al 341 203-9068 o enviar sus consultas al correo electrónico premiocad2rosario@gmail.com.

Con esta nueva edición, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo del Distrito 2 busca continuar fortaleciendo el reconocimiento de la producción arquitectónica regional y destacar el trabajo de los profesionales que contribuyen al desarrollo y la transformación de las ciudades.