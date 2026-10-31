Este domingo el playón se transforma en cancha de tenis para empezar a vivir el Roldán Future Pro

Roldán se prepara para vivir una jornada diferente, en la que el tenis será el gran protagonista. Este domingo 1 de noviembre, a partir de las 18 horas, el playón del Paseo de la Estación se convertirá en el escenario del Roldán Future Pro Open Day, una propuesta que marcará el inicio de las actividades previas al torneo internacional que tendrá lugar en la ciudad.

La iniciativa busca acercar el tenis a los vecinos y generar un espacio de encuentro para comenzar a vivir la expectativa de una competencia deportiva que pondrá a Roldán en el centro de la escena.

Durante la tarde, quienes se acerquen podrán disfrutar de juegos, sorteos, premios y distintas actividades recreativas, en una jornada pensada para compartir en familia y despertar el interés por esta disciplina.

El evento también servirá como puntapié inicial para comenzar a palpitar el Roldán Future Pro, un torneo internacional que promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos destacados de la ciudad.

Con esta propuesta, el tenis saldrá de las canchas tradicionales para acercarse a un espacio público y permitir que vecinos de todas las edades puedan ser parte de la previa de la competencia.