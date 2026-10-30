Escaparse sale mal: iba a contramano en un auto con pedido de captura, casi choca la Iglesia y lo detuvieron

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la noche del jueves en Roldán, luego de protagonizar una persecución policial que terminó cuando el vehículo que conducía impactó contra un establecimiento educativo. El automóvil fue encontrado abandonado y el sospechoso fue localizado minutos después a pocas cuadras del lugar.

El procedimiento se registró alrededor de las 23.15, cuando personal del Comando Radioeléctrico de Roldán, que patrullaba la zona de Las Heras y Castelli, intentó identificar un Chevrolet Classic gris. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las señales sonoras del móvil policial y escapó a toda velocidad.

Durante la huida, el automovilista circuló en contramano por calle José Hernández hacia el sur. En esas circunstancias, el móvil policial perdió el control y terminó en una cuneta. Mientras los efectivos intentaban reincorporar el vehículo, otra comisión policial recibió un aviso del 911 sobre un Chevrolet Classic que había colisionado contra una iglesia en la intersección de José Hernández y General López.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el automóvil abandonado, sin ocupantes. A partir de allí, se inició un operativo para localizar al conductor, que fue encontrado en inmediaciones de Las Heras y San Juan.

Según el parte policial, el hombre, que tenía cabello negro con mechas rubias, se encontraba agitado y apuró el paso al advertir la presencia de los uniformados.

La identificación también fue respaldada por el testimonio de un vecino, quien había manifestado a otro personal policial que, cerca de las 23.35, había observado a un hombre con esas características realizando maniobras peligrosas a bordo de un Chevrolet Classic.

El sospechoso fue identificado como un hombre de 25 años, oriundo de Villa Gobernador Gálvez, y quedó aprehendido.

El vehículo tenía patentes de distintos automóviles

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el Chevrolet Classic tenía colocadas dos chapas patentes diferentes: la trasera correspondía a un Chevrolet Classic, mientras que la delantera pertenecía a un Renault Megane.

Además, al realizar la requisa del rodado, encontraron en el baúl otra chapa patente, dominio KQV597, que registraba un pedido de captura según la consulta al sistema 911. La verificación del número de chasis permitió establecer que correspondía a ese dominio y que también registraba un pedido de secuestro.

Por disposición del fiscal en turno, se ordenó el secuestro del automóvil. También fueron incautados dos teléfonos celulares.

El procedimiento quedó a disposición de la Comisaría 6ª de Roldán.