Macabro hallazgo en barrio Arrabal: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

Un macabro hallazgo generó preocupación entre vecinos de la ciudad de Roldán durante la noche del miércoles 28 de octubre, cuando personal del Comando Radioeléctrico fue convocado por la presencia de restos óseos, aparentemente humanos, en un contenedor de residuos ubicado en calle Laprida al 500.

El procedimiento se inició alrededor de las 21:10, luego de que una vecina advirtiera la presencia de lo que parecía ser un cráneo humano entre la basura y diera aviso a las autoridades.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia de los restos y comenzaron las actuaciones correspondientes.

Lo más llamativo del caso surgió a partir del testimonio de otro vecino, quien manifestó que había observado el cráneo en el mismo contenedor durante el lunes 26 de octubre. Según su relato, al día siguiente los restos se encontraban sobre la vereda y recién el miércoles tomó conocimiento de que una vecina había alertado a la Policía.

Ante esta situación, los uniformados establecieron comunicación con la Fiscalía en turno, que dispuso la intervención de un médico legal para examinar los restos.

De acuerdo con el informe preliminar, se trataría de un cráneo parcial que aparentemente habría sido utilizado para estudios anatómicos. Además, durante la primera evaluación no se evidenciaron lesiones traumáticas.

Sin embargo, se recomendó la realización de un estudio antropológico para obtener mayores precisiones sobre las características y la procedencia de los restos óseos.

Finalmente, alrededor de las 22:40, se procedió al levantamiento y secuestro del cráneo, con la presencia de un testigo.

Por el momento, no se informó cómo llegaron los restos al contenedor ni quién los habría depositado allí. El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía, a la espera de los estudios correspondientes.