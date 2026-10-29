Roldán se prepara para una invasión de bicicletas y acrobacias: vuelve la juntada de Stunt Bike que fue furor en las redes

El próximo sábado 31 de octubre, desde las 17 horas, el Playón San Martín de Roldán será escenario de una nueva edición de la Juntada Stunt Bike, un encuentro que promete reunir a decenas de jóvenes apasionados por las bicicletas, las acrobacias y los trucos sobre dos ruedas.

La iniciativa es impulsada por un grupo de adolescentes, entre ellos Juan Martín Huguet, Ciro Omay y Jorge Quirós, junto a Sebastián, conocido como «El Yankee», quien llegará desde Estados Unidos para participar del encuentro.

El Stunt Bike es una disciplina que consiste en realizar diferentes maniobras y acrobacias sobre una bicicleta, como levantar la rueda delantera, mantener el equilibrio y ejecutar trucos que requieren habilidad, coordinación y práctica.

«Está bueno que nosotros, los adolescentes, salgamos en bicicleta a hacer trucos y a pasarla bien», expresó Juan Martín Huguet, uno de los organizadores, en diálogo con El Roldanense.

Una primera juntada que fue furor y superó las 40 mil visualizaciones

La convocatoria surge luego de la repercusión que tuvo el primer encuentro realizado en la ciudad, donde participaron más de 100 personas.

Además, Jorge Quirós registró aquella jornada y publicó un video en YouTube que, según los organizadores, superó las 40 mil reproducciones.

«La otra vez estuvo muy bueno porque fueron más de 100 personas. Se pudo hacer bien, no hubo problemas y decidimos repetirlo», contó uno de los organizadores.

El joven destacó que este tipo de encuentros permite que los adolescentes compartan una actividad al aire libre, conozcan a otros aficionados y encuentren una alternativa de recreación.»En vez de que los chicos estén encerrados en sus casas jugando a la computadora o a la Play, están saliendo con su bicicleta», remarcó.

Piden un espacio seguro para practicar acrobacias en Roldán

Más allá del encuentro, los organizadores plantearon la necesidad de contar con un lugar destinado a la práctica de esta disciplina, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo en la vía pública.

«Con los chicos pedimos que estaría bueno que tengamos un lugar para hacer los diferentes tipos de acrobacias, para que no haya ningún problema con los autos que van circulando por la calle», explicó Juan Martín.

En ese sentido, también plantearon la posibilidad de implementar medidas preventivas durante la jornada del sábado, como restringir temporalmente la circulación vehicular en las inmediaciones del playón o en los sectores donde se realicen recorridos.

«Estaría bueno que se pueda controlar un poquito el tránsito para que no sea tan peligroso, porque si un chico se cae puede haber algún accidente», advirtió.

Una convocatoria abierta a todos los jóvenes

Desde la organización remarcaron que la actividad está abierta a todas las personas interesadas en conocer la disciplina, independientemente de su género o experiencia.

En particular, invitaron a las chicas a sumarse a una actividad que, según señalaron, actualmente cuenta con una participación mayoritariamente masculina.

«No es un deporte solo de hombres. Si hay mujeres que quieren venir a la juntada del sábado, que vengan», expresó Huguet

La jornada también tendrá una ambientación especial por Halloween, tal como se observa en el flyer de convocatoria.

«Ojalá podamos ser muchos, porque la otra vez fuimos más de 100 y la pasamos muy bien», concluyó uno de los impulsores.

De esta manera, Roldán se prepara para una nueva tarde de bicicletas, trucos y acrobacias, con el objetivo de seguir dando visibilidad a una disciplina que despierta interés entre los adolescentes de la ciudad.