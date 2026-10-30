El Concejo de Rosario aprobó la legalización de Uber y Didi: ¿teléfono para Roldán y Funes?

Tras un largo debate que llevó más de un mes, el Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves la ordenanza que legaliza el funcionamiento de aplicaciones de transporte como Uber y DiDi en la ciudad.

La iniciativa obtuvo 18 votos a favor y 10 en contra, con el respaldo de los bloques de Unidos y La Libertad Avanza, mientras que el peronismo votó en contra.

Luego de varias e intensas discusiones, la nueva normativa establece requisitos para las plataformas, los conductores y los vehículos, además de mecanismos de control municipal sobre la actividad. Tanto en esa ciudad como en Funes y Roldán los autos de la aplicación crecieron de forma exponencial aunque sin un marco legal que ampare a choferes o a usuarios, por eso ahora se abre el debate ¿Roldán y Funes deberían avanzar con regulaciones similares para aggiornarse? ¿o el sistema va a seguir funcionando pero fuera de todo marco normativo?

La normativa que ahora deberá promulgar el Ejecutivo en Rosario crea un Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte, en el que deberán inscribirse las empresas para operar en la ciudad, con autorizaciones de cinco años de vigencia. Además, las compañías tendrán que proporcionar periódicamente al Ente de la Movilidad información anonimizada sobre la cantidad de viajes, recorridos, distancias y duración de los trayectos.

Uno de los principales requisitos será la licencia de conducir profesional para los choferes. Quienes actualmente cuenten con una licencia B1 tendrán seis meses para obtener la categoría D1, con posibilidad de prorrogar ese plazo por otros seis meses.

Los vehículos deberán tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y correspondiente al transporte de pasajeros. También tendrán que exhibir en el interior la identificación de la plataforma y un código QR que permita consultar los datos del automóvil y del conductor.

En materia tarifaria, la ordenanza no establece precios mínimos para los viajes, por lo que las plataformas podrán determinar sus valores según la oferta y la demanda. Por otra parte, la regulación no contempla el transporte de pasajeros en motos.

Según explicó la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, esa exclusión responde a la falta de seguros específicos para pasajeros y a las disposiciones nacionales que regulan esta modalidad de transporte en vehículos de cuatro ruedas. La Libertad Avanza adelantó que presentará un proyecto para habilitar Uber Moto e insistir con el debate en el corto plazo.