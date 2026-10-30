Roldán: procedimiento de rutina terminó con el hallazgo de un arma en un auto y un menor detenido

Un procedimiento policial realizado durante la noche del jueves en Roldán terminó con un menor de edad detenido y el hallazgo de un arma de fuego en el interior de un vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:45 del jueves 29 de octubre, cuando personal de la Comisaría 6ª de Roldán acudió en colaboración con otra unidad policial ante una posible situación de resistencia a la autoridad.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron un Peugeot 208 en el que se encontraban varios ocupantes. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los sujetos huyeron y se inició un operativo que permitió aprehender a uno de ellos, un menor de edad oriundo de Roldán, quien fue localizado dentro de un domicilio.

Posteriormente, al inspeccionar el automóvil, los uniformados encontraron un revólver de color plateado sobre el piso del lado del acompañante.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de Menores, que dispuso la convocatoria del Gabinete Criminalístico de Rosario para realizar las actuaciones correspondientes. El procedimiento fue remitido a la Comisaría 6ª de Roldán, que quedó a cargo de las diligencias.