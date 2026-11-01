La diseñadora de Roldán que logra imágenes hiperrealistas para marcas sin usar cámaras ni estudios

Tener fotos y videos de alta calidad y de forma constante suele ser uno de los mayores desafíos para cualquier empresa: exige presupuestos elevados, alquiler de estudios, modelos y semanas de logística. Para resolver este problema, Flavia Wicky, Licenciada en Diseño Gráfico de Roldán, desarrolló un servicio innovador que permite a empresas, marcas y e-commerce acceder a contenido visual de categoría internacional en tiempo récord y a una fracción del costo tradicional.

A través de la Inteligencia Artificial aplicada a la producción audiovisual, es posible generar fotografías de producto con calidad de estudio, avatares fotorrealistas para voceros corporativos y videos publicitarios de alto impacto, todo sin mover la mercadería de lugar ni organizar un rodaje.

El verdadero diferencial: la tecnología por sí sola no hace magia. Lo que transforma estas piezas en imágenes que realmente venden es la dirección de arte. Con más de 10 años de experiencia como diseñadora gráfica profesional, Flavia aporta el criterio técnico necesario para lograr un fotorrealismo impecable.

Una solución pensada para que los negocios locales puedan renovar su catálogo constantemente, destacar en redes y escalar sus ventas con contenido premium.

Conocé sus proyectos, mirá casos reales y coordiná un asesoramiento en su perfil de Instagram @flaviawicky o en su sitio web flaviawicky.com.ar.