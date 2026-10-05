Un viaje entre sabores y objetos: el rinconcito suizo que abrió en Roldán con gastronomía típica y antigüedades

Hay espacios que con solo habitarlos unos minutos te hacen viajar con la mente. Mercado de Berna es uno de ellos. Ubicado en el ingreso a Tierra de Sueños 2 -en el centro comercial que sobre colectora de A012-, inauguró hace unos cuatro meses y trajo a la ciudad un concepto diferente: un bar donde no sólo hay comidas típicas sino también una innumerable cantidad de objetos que remiten a la capital suiza.

Berna es justamente la capital Suiza, un lugar de mucha conexión con Roldán. Vale recordar que el nombre original de la ciudad fue Colonia Bernstadt y fue adoptado en homenaje a la ciudad de Berna, cuna de muchos de los pioneros que poblaron esta región.

Descendientes de esos pioneros, los titulares de Mercado de Berna se propusieron resguardar la memoria pero también abrir un lugar donde los clientes puedan sentirse como en otro lado.

De cara a la temporada de primavera / verano, el lugar renueva su propuesta con especialidades de perfil suizo como la cerveza tirada de barril, chucrut, queso raclette, sus deliciosos desayunos, cafetería de especialidad, y postres como el Franui que hace honor a la fondeau de chocolate.

Todos los objetos antiguos que están exhibidos en el negocio se encuentran a la venta y se complementan con un espacio gastronómico que provoca en sus clientes sensaciones de un viaje al pasado combinado con ofertas gourmet que generan momentos especiales y exclusivos entre sus clientes.

La carta incluye propuestas de primeras marcas en café de especialidad, en su cerveza tirada de barril, sus quesos y picadas. Con propuestas para todos los momentos del día, desayunos, brunch, almuerzos, meriendas, vermuteria y picadas para la tardecita y la noche. El objetivo del espacio se basa en pasar buenos momentos, disfrutar del mismo, y dejar satisfechos a sus clientes.

Además el local ofrece alquiler de vajilla para eventos, objetos de decoración y mobiliario de diferentes estilos. Todo en un mismo espacio, lleno de colores, sabores y encuentro.