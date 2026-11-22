Juan Manuel Herrera e Ignacio y Tobías Giorgis fueron reconocidos por la Provincia en una ceremonia que reunió a deportistas de distintas disciplinas, donde se les entregó las becas al mérito deportivo por sus desempeños durante el año.

El evento contó con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro quien participó de la entrega de las distinciones a los representantes de cada disciplina.

Entre los reconocidos estuvieron dos deportistas roldanenses, uno de ellos vinculado al esquí acuático y el otro al rugby en silla de ruedas, quienes recibieron una distinción que pone en valor su desempeño y dedicación a lo largo de la temporada.

Juan Manuel Herrera, que viene recibiendo este tipo de reconocimientos desde temprana edad, explicó que actualmente la selección de los premiados tiene un criterio más exigente, ya que la distinción se otorga por mérito al deportista más destacado de cada disciplina.

«Esta distinción la vengo recibiendo desde chico, pero ahora cuesta más. Es al mérito, al más destacado de cada deporte», expresó el atleta tras participar de la ceremonia.