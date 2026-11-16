|Con un destacado marco de público y un ambiente festivo alrededor de las canchas, Manuel Paniagua se quedó con el título del One Millon Future Slam, la actividad especial disputada este último sábado dentro de la programación del M15 Roldán Future Pro.

La competencia, pensada para ofrecer cruces dinámicos, máxima paridad y adrenalina en cada pelota, captó rápidamente la atención de los espectadores que se acercaron a disfrutar de una propuesta diferente en paralelo a la actividad del circuito profesional. A lo largo de la jornada, Panigua exhibió solidez, templanza en los momentos decisivos y un gran nivel de juego para superar cada instancia hasta quedarse con la definición justamente con su compañero de dobles el local Alfonso Costamagna.

Paniagua terminó quedándose con el premio de un millón de pesos en un formato de competencia que permite la interacción entre tenistas profesionales y amateurs.

El One Millon Future Slam formó parte de las acciones impulsadas por la organización del M15 Roldán Future Pro con el objetivo de enriquecer la agenda del torneo, acercar el tenis competitivo a toda la comunidad de Roldán y la región, y generar un espacio de entretenimiento ágil y cercano tanto para los fanáticos como para las marcas que acompañan el evento.

El One Point Slam es un innovador y vertiginoso formato de competencia a eliminación directa en el que cada partido se define en un único punto, sin games ni sets. Popularizado a nivel mundial por el Abierto de Australia, este sistema incorpora reglas dinámicas para igualar las posibilidades y potenciar el espectáculo, como definir el saque mediante un piedra, papel o tijera o limitar a los tenistas profesionales a un solo servicio sin posibilidad de segundo saque. De esta manera, el margen de error desaparece por completo y cualquier jugador puede dar el golpe, convirtiendo cada pelota en una instancia decisiva cargada de adrenalina, imprevisibilidad y entretenimiento para el público.