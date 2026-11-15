Los dos jugadores que definen este domingo el Roldán Future Pro en el CCUP

El M15 Roldán Future Pro entra en su capítulo final. Tras una apasionante jornada de sábado en las canchas de polvo de ladrillo del Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP), quedaron definidos los dos protagonistas que irán por la corona de singles este domingo: el primer preclasificado Juan Estévez y el joven argentino Rocco Valente.

En las semifinales de singles disputadas este sábado, Juan Estévez (máximo favorito del cuadro) selló su pasaje al partido decisivo tras imponerse ante el boliviano Murkel Dellien (4° preclasificado) por 7/6 y 6/3, mientras que Rocco Valente protagonizó otro gran triunfo en el certamen al superar al tercer cabeza de serie, Hernán Casanova, por 4/6, 6/0 y retiro en el tercer parcial.

Juan Estévez y Gonzalo Zeitune, campeones en dobles

La jornada de hoy también coronó a los campeones de la modalidad de dobles en un cierre vibrante. En la gran final, la dupla argentina integrada por Juan Estévez y Gonzalo Zeitune se consagró campeona del M15 Roldán Future Pro tras remontar un duro encuentro e imponerse al chileno Nicolás Bruna y al boliviano Murkel Dellien por 6/7, 6/2 y 10/6 en el match tie-break (previamente, en semifinales, Estévez y Zeitune habían vencido a Valentín Basel y Tomás Martínez por 6/3 y 6/4).

Cronograma Domingo 15 de noviembre

• 10:30 hs: Final de Singles: Juan Estévez vs. Rocco Valente.

• A continuación: Ceremonia de premiación y entrega de trofeos en la cancha central.

• Sede: Centro Cosmopolita Unión y Progreso (Pellegrini 342, Roldán, Santa Fe).