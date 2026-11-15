¿Es negocio hacer galpones para alquilar?: informe de la UNR marca que creció la oferta en Roldán y la región

La oferta de naves industriales y logísticas en la Región Rosario (que comprende Roldán y otras localidades) continúa en expansión.

Según el V Informe de Naves Industriales y Logísticas Región Rosario 2026, elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, sede Rosario (COCIR), en septiembre se relevaron 293 inmuebles disponibles para la venta o el alquiler, un 46,5% más que en 2025.

La superficie total ofrecida alcanzó los 787.801 metros cuadrados, con un incremento interanual del 41,9%. Del total de inmuebles relevados, el 55% se ofrece en alquiler y el 45% en venta. La expansión estuvo liderada por los alquileres, cuya cantidad creció un 70,5% respecto del año anterior.

El corredor industrial concentra la mayor oferta

En términos territoriales, el denominado Radio Primero —ubicado entre la avenida Circunvalación de Rosario y la ruta nacional A012— concentra aproximadamente el 54% de las naves disponibles y el 60% de la superficie total ofrecida.

Sin embargo, existen diferencias según el destino de los inmuebles: la oferta para la venta se concentra principalmente dentro del radio urbano de Rosario, mientras que los alquileres predominan en el corredor comprendido entre Circunvalación y la A012.

¿Cuánto cuesta comprar o alquilar una nave?

El valor mediano de oferta para la venta alcanzó los US$ 520,42 por metro cuadrado, lo que representa un aumento del 5,3% respecto de 2025, aunque todavía se mantiene por debajo del nivel registrado en 2024.

En el mercado de alquiler, el valor mediano llegó a US$ 3,50 por metro cuadrado mensual, un 12,9% más que en agosto de 2025. Los mayores incrementos se registraron en el radio urbano, con una suba del 22,2%, y en el Radio Primero, con un aumento del 12,5%.

Aumenta la rentabilidad de la inversión

Otro de los indicadores destacados es la evolución de la rentabilidad bruta anual estimada para estos inmuebles, que alcanzó el 8,1% en septiembre de 2026, frente al 7,5% de 2025 y al 5,7% de 2024.

El crecimiento se explica principalmente por el aumento de los alquileres en dólares en relación con los valores de venta, especialmente en el radio urbano.

Un mercado con mayor disponibilidad

Los resultados del informe muestran un mercado industrial y logístico con una oferta creciente, impulsada fundamentalmente por los inmuebles destinados al alquiler. Al mismo tiempo, se observa una recuperación de los valores de venta y un incremento de los alquileres, junto con una mayor convergencia de la rentabilidad bruta entre las distintas zonas de la Región Rosario.