Comenzaron los trabajos para optimizar el sistema cloacal en Punta Chacra

Arrancaron las tareas preliminares de la obra de optimización del sistema cloacal del barrio.

Durante la mañana de este viernes comenzaron los trabajos preliminares de las obras de optimización del sistema cloacal de Punta Chacra, un problema estructural que el municipio logró destrabar luego de que se rubricara un acuerdo con el desarrollador y de que el intendente Daniel Escalante y la diputada provincial Silvana Di Stefano gestionaran fondos ante el Gobierno de la Provincia.

El intendente y el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza, se encontraron este viernes en el barrio con la empresa que realizó las tareas preliminares para el inicio de la obra de optimización de la red cloacal.

La obra cuenta con $130 millones aportados por el Gobierno del gobernador Maximiliano Pullaro, que se desembolsarán a través del Programa Brigadier, un plan de la administración provincial para el financiamiento de proyectos de infraestructura urbana en distintas localidades. El proyecto, elaborado a partir de las gestiones del municipio ante la Provincia, no solo incluye las obras que estaban pendientes, como las cámaras intermedias, sino también una mejora integral del sistema y del funcionamiento de las bombas.

Los trabajos llegan un día después de que se concretara la conexión del caño de gas sobre Camino de los Vascos, la primera etapa de las obras previstas en el convenio con el desarrollador, a partir de la cual comienzan las pruebas de hermeticidad para ir conectando de manera gradual a Punta Chacra. De esta manera, el barrio avanza en dos obras que los vecinos esperaban desde hace tiempo.