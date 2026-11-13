Condenaron a un gendarme que alertaba sobre controles policiales a narcos que traían droga a Roldán desde Paraguay

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para un gendarme que colaboraba con una organización narcocriminal al alertar sobre controles de ruta y brindar información que podía facilitar el traslado de cargamentos de droga. Entre los destinos de la marihuana que transportaba la banda figuraba Roldán.

El condenado es Lucas Alejandro Llopiz, quien fue encontrado culpable de confabulación en calidad de autor. La decisión del máximo tribunal rechazó la presentación de su defensa por incumplimientos formales y dejó firme la pena que había sido impuesta en agosto de 2023 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes y confirmada en mayo de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal.

Según se estableció en la investigación, Llopiz aprovechaba su desempeño en la Sección Antidrogas Ituzaingó de Gendarmería Nacional para mantener tratativas con José Alberto Laurencio, señalado como uno de los principales responsables de la organización. Entre las colaboraciones atribuidas al efectivo figuraba el suministro de información sobre vehículos utilizados en tareas de investigación, un dato que podía permitirle a la banda anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el expediente, la organización ingresaba marihuana desde Paraguay a través de zonas ribereñas del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en Misiones. Desde allí, los cargamentos eran trasladados a depósitos en Posadas y posteriormente distribuidos por vía terrestre hacia distintos puntos del país.

Uno de esos destinos era Roldán, en el departamento San Lorenzo, dentro del área de influencia de Rosario. Los otros puntos identificados en la investigación eran Gualeguaychú, en Entre Ríos, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la droga iba a ser comercializada.

La pesquisa permitió reconstruir parte de la logística utilizada por la organización para mover los cargamentos y reducir las posibilidades de ser detectados. Según la causa, el grupo empleaba vehículos que funcionaban como punteros para advertir sobre controles, móviles sanitarios y transportes con mercadería legal para disimular los traslados de estupefacientes.

Roldán figuraba entre los destinos de una ruta de distribución de marihuana que conectaba el ingreso de droga desde Paraguay con distintos puntos de comercialización del país y que tenía a la región de Rosario dentro de su circuito.

Fuente: Cadena 3.