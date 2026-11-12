Gas en Punta Chacra: el fluido ya llegó a Camino de los Vascos

Este jueves se concretó la conexión del caño de gas sobre Camino de los Vascos, un paso clave para que Punta Chacra comience a contar con gas natural.

La conexión corresponde a la primera etapa del cumplimiento de las obras de gas, en el marco del convenio que la Municipalidad de Roldán celebró con el desarrollador para resolver el conflicto que arrastraba desde hacía años.

A partir de ahora comienzan las pruebas de hermeticidad, que permitirán ir conectando de manera gradual a Punta Chacra. Esta etapa no incluye a los sectores Weekend 1 y 2.

Con este avance, el barrio empieza a ver concretado un servicio que los vecinos esperaban desde hace tiempo, y la Municipalidad continuará el seguimiento de la obra junto a la empresa y al desarrollador.