Roldán Future Pro: se completó la primera ronda y hoy comienzan los octavos de final

El Roldan Future Pro continúa desarrollándose en la ciudad con una intensa semana de tenis internacional. Este miércoles se completó la primera ronda de los cuadros de singles y dobles, dejando definidos los cruces para las próximas instancias de ambas modalidades.

La jornada volvió a contar con un gran marco de público, que acompañó los encuentros y disfrutó de distintas activaciones y propuestas de los sponsors que forman parte del torneo.

Este jueves la competencia sube la intensidad: desde las 9:30 se disputarán los partidos correspondientes a los octavos de final de singles, mientras que en la modalidad de dobles comenzarán los cuartos de final, una instancia que definirá a los semifinalistas.

Entre los encuentros destacados del día, el máximo preclasificado Juan Estévez se medirá con Valentín Basel, mientras que el boliviano Murkel Dellien (4) enfrentará al argentino Francisco Crosio. También se destaca el cruce entre Dante Pagani y Felipe De Dios.

La actividad se desarrollará en las distintas canchas del Centro de Tenis Cristian Amsler, en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso, con entrada libre y gratuita.

Además, el Roldan Future Pro mantiene su compromiso solidario: quienes se acerquen pueden colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de la ciudad.

Orden de juego – Jueves 12 de noviembre

Singles – Octavos de final

– Murkel Dellien (4) vs. Francisco Crosio.

– Nicolás Bruna vs. Thiago Cigarran (5).

– Juan Ignacio Gallego vs. Tomás Martínez (8).

– Juan Estévez (1) vs. Valentín Basel.

– Dante Pagani vs. Felipe De Dios.

– Valentín Garay vs. Fermín Tenti.

– Rocco Valente vs. Lucio Ratti (2).

– Tobías Grandinetti vs. Hernán Casanova (3).

Dobles – Cuartos de final

– Nicolás Bruna / Murkel Dellien vs. Felipe De Dios / Iván Dreycopp.

– Thiago Agustín Pernas / Franco Ariel Vázquez vs. Branchetti / Mouilleron Salvo.

– Juan Estévez / Gonzalo Zeitune vs. Lautaro Correa Beguerie / Rocco Valente.

– Mariano David Cassan / Joaquín Sabina vs. De Armas / Garay o Basel / Martínez.

La programación comenzará a las 9:30 en las tres canchas. Los encuentros de dobles se disputarán una vez finalizada la actividad de singles y luego del descanso correspondiente.