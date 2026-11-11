El escritor que se propuso bucear por la arquitectura de los sueños y publicó un libro de relatos que presentará en la feria de Roldán

De chico, Jorge Garay visitaba asiduamente el kiosko de diarios que tenía frente a casa. Los primeros libros y las revistas de aventura que compró allí empezaron a cultivar su interés por la lectura, una curiosidad que se hizo aún mayor cuando empezó a trabajar allí como canillita. Conoció diferentes autores y comenzó a escribir, una actividad que mantuvo toda su vida y pronto se transformó en hobby. Hasta que, a los 74 años, se decidió a escribir su primer libro, “La Geometría de los Sueños”, una obra que presentará en la Feria del Libro de Roldán.

“Siempre tendemos a pensar que los sueños son caóticos, desordenados. Y sin embargo, cuando despertamos y los observamos de cerca, vemos que cada uno tiene sus propias reglas, sus ángulos, sus distancias y sus límites”, dijo el autor, quien vive en la vecina localidad de Oliveros, a El Roldanense. “Este libro es un recorrido por la arquitectura de nuestras emociones, con relatos cortos y pasajes en los que conviven el misterio, la reflexión y el simbolismo. Todos dialogan con un mismo universo, van a ver laberintos, espejos, algo fantástico”, señaló.

Más allá de que publicar su primer libro era un sueño que postergó por años, a fines de 2025 sintió que era el momento indicado. “Había participado en concursos literarios. Durante el proceso fui recopilando escrituras viejas y relatos que hice durante diferentes viajes. Me encontré con un amigo de Ediciones Mito, que fue quien lo leyó, y le gustó”, recordó. “Este período se prolongó unos cuantos meses. Suele suceder cuando uno escribe que retomas la lectura al día siguiente y, con un estado de ánimo distinto u otra visión, relees, corregís y ordenas”, contó.

La obra vio la luz en septiembre y es el resultado de una vida abocada a la escritura. “Yo nací en el barrio Norte de Buenos Aires, muy cerca de la casa de Borges y, si bien no tuve vínculo con él, sí pude empezar a descubrirlo. También me sucedió con Sábato, y en mi época se leía a Córtazar, Marichal y Dalmiro Sáenz. Ellos me iniciaron en este camino”, destacó Jorge. Ya tiene en vista la salida de su segundo libro, aunque primero se aboca a posicionar el primero. “Es algo que me apasiona, soy un gran observador y me gusta escribir sobre lo que observo”, narró.

La presentación será el sábado 14 a las 17 horas. “La Feria del Libro siempre es un buen vehículo para tomar contacto con el público. Se genera un ida y vuelta con las personas, muchas tienen experiencia y conocen de literatura, otras recién están empezando, y se produce algo interesante”, resaltó. “Para mí es muy importante llegar a Roldán, me voy a encontrar con gente lectora que busca nuevos autores y nuevos libros. Eso es muy beneficioso tanto para nosotros, los escritores, como para el público, por eso es que tengo una gran expectativa”, profundizó.

“Sostener el libro en mis manos es un logro muy importante. Alguna vez lo pensé y, si bien no lo veía como algo inmediato, lo fui trabajando y pensando. Creo que todas las cosas tienen su momento alguna vez en la vida”, destacó sobre “La Geometría de los Sueños”, que en sus páginas cuenta con 10 QR para acceder a la musicalización de algunos relatos. “Estoy muy feliz por la respuesta que ha tenido. Uno aprende en el camino, la obra me lleva de la mano a lugares muy interesantes, muy lindos, y a conocer gente maravillosa”, puntualizó.