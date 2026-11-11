De cursar la secundaria y comenzar su experiencia religiosa en Roldán a cantarle al papa: el músico que fue convocado para la vigilia de Luján

Ariel Glaser tiene 60 años, es catequista y compuso canciones que forman parte de la vida de miles de fieles. Cursó la secundaria en Roldán y también comenzó aquí su experiencia religiosa, en la Renovación Carismática. Una de sus canciones nació durante un retiro en Funes y estuvo a punto de desaparecer. El martes cantó en Luján, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Existen muchas letras que atraviesan generaciones, se cantan en iglesias, encuentros religiosos y celebraciones, pero cuyos autores permanecen prácticamente en el anonimato. Detrás de algunas de las melodías más conocidas del cancionero católico argentino está justamente Glaser, que comenzó tocando rock y cuatro décadas después se prepara para participar de uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.

Lo curioso es que una de sus composiciones más populares, Maranatá, estuvo a punto de desaparecer. La escribió durante un retiro espiritual, nadie le prestó demasiada atención y casi termina borrándola de un pizarrón. Hoy, aquella canción se interpreta incluso en comunidades religiosas de Europa. La historia de Maranatá comenzó hace aproximadamente 40 años, durante un encuentro de jóvenes en Funes. Ariel tenía la costumbre de escribir canciones y después deshacerse de ellas. Hasta que un amigo le recomendó que, en lugar de descartarlas definitivamente, las guardara en una caja.

En uno de aquellos retiros, decidió proponer una composición colectiva. Escribió en un pizarrón una palabra que le gustaba especialmente: Maranatá, una expresión que significa “Ven, Señor” o “El Señor viene”. Pero la iniciativa no despertó demasiado entusiasmo. “Nadie me prestó atención porque era un recreo y éramos tan jóvenes hace como 40 años que quedó ahí en el pizarrón y también estuve a punto de borrarla”, contó.

Finalmente, decidió conservarla en un pequeño papel. “Maranatá, pocos saben que esa era otra canción que se iba a perder”, reveló. Lo que nunca imaginó fue el recorrido que tendría aquella composición. Con los años, comenzó a cantarse en numerosas comunidades religiosas y llegó mucho más lejos de lo que había pensado. “Hoy me han contado que en comunidades hispanas, en Alemania, en Europa, en otros países, se canta Maranatá”, expresó.

Antes de convertirse en compositor de música católica, Glaser era un adolescente que disfrutaba del teatro y del rock. Integró distintas bandas musicales junto a otros jóvenes de su ciudad. “A los 15, 16, teníamos distintas bandas de música en Funes. Terminamos con una banda de rock”, recordó. Sin embargo, hubo una experiencia que cambió su vida. Una mujer lo convocó para participar como actor de un Vía Crucis viviente. Ariel aceptó sin imaginar la importancia que tendría aquella representación. Encontró una manera de unir dos pasiones que marcarían su vida, la música y la fe. “Yo marco ese como mi primer momento en donde la música y la fe es como que se unieron”, explicó.

Ahora, su música volvió a tener un protagonismo especial. Glaser se sumó a la programación musical de la vigilia que se realizó en Luján, antes de la misa que el Pontífice presidirá este miércoles, y adelantó que le solicitaron interpretar dos de sus composiciones más populares: Maranatá y Déjame nacer de nuevo. “Con mis 60 años me voy dejando sorprender por el Señor”, expresó.

Fuente: Rosario 3