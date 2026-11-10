Atlético San Jerónimo busca nuevos talentos y abre pruebas de jugadores para la temporada 2027

El Club Atlético San Jerónimo comenzó a proyectar la temporada 2027 y anunció la apertura de una convocatoria para incorporar nuevos jugadores a sus divisiones infantiles y juveniles. La iniciativa busca sumar talentos, fortalecer las distintas categorías y continuar impulsando el crecimiento deportivo de la institución.

La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes nacidos entre los años 2010 y 2018, quienes tendrán la oportunidad de participar de pruebas futbolísticas para formar parte del proyecto deportivo del club.

Desde la institución destacaron que el objetivo no solo apunta a incorporar nuevos futbolistas, sino también a consolidar un espacio de formación integral, donde el desarrollo individual de cada jugador se combine con la competencia y el fortalecimiento de los equipos.

Las pruebas estarán destinadas a dos grupos de categorías:

Fútbol infantil: categorías 2015 a 2018 inclusive. La coordinación estará a cargo de Nicolás Morzán. Los interesados podrán comunicarse al 341 629 8626.

Fútbol juvenil: categorías 2010 a 2014 inclusive. El responsable será César Leguizamón, quien brindará información a través del 341 390 6834.

Con esta iniciativa, Atlético San Jerónimo busca ampliar su base de jugadores y continuar apostando al desarrollo de sus divisiones formativas, con la mirada puesta en conformar equipos cada vez más competitivos de cara al próximo año.

Desde el club informaron que quienes deseen participar deberán comunicarse directamente con el coordinador de la categoría correspondiente, donde recibirán información sobre las fechas, horarios y modalidad de las pruebas.