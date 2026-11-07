Siete días para ver el mejor tenis en la ciudad: lugares, horarios y toda la info del Roldán Future Pro

Desde el domingo 8 y hasta el 15 de Noviembre se vivirá en la ciudad el Roldán Future Pro, un torneo que forma parte del circuito ITF World Tennis Tour y representa una oportunidad para que Roldán reciba a más de 90 jugadores profesionales de distintos lugares del mundo, acercando el tenis de alto nivel a toda la comunidad.

El torneo se disputará en el Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) y la entrada será libre y gratuita, sólo se pedirá un alimento no perecedero para colaborar con diferentes instituciones locales.

En el lugar habrá stands, juegos, bar, regalos, shows y tenis del mejor nivel mundial ya que participarán promesas del deporte y jugadores destacados de diferentes países.

Te dejamos la agenda completa para que no te pierdas nada:

DOMINGO 8

QUALY. Desde las 8am se definen los últimos jugadores del cuadro principal.

LUNES 9 y MARTES 10: Se juega la primera ronda del cuadro principal

MIÉRCOLES 11 y JUEVES 12: 8vos de final

VIERNES 13: 4tos de final. Este día se montará un espacio para los más chiquitos con juegos, actividades y diversión desde las 18 hs.

SÁBADO 14: semifinales de singles y final de dobles. Se hará también el Uberwinden one point slam: desde las 18hs jugadores amateurs y profesionales compiten, a 1 punto, por un millón de pesos.

DOMINGO 15: finales del torneo amateur desde las 8am y la gran final del Roldán Future Pro.