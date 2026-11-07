Castraciones de perros y gatos en Roldán: conocé dónde y cuándo se realizarán durante noviembre

La Municipalidad de Roldán anunció el cronograma de Sanidad Animal para noviembre, una iniciativa que busca acercar los servicios veterinarios a los distintos barrios de la ciudad y facilitar el acceso de los vecinos a la atención y el cuidado de sus mascotas.

El operativo comenzó el lunes 2 de noviembre en barrio Broft, en la intersección de Bv. López y Matheu, donde permanecerá hasta el viernes 6. Posteriormente, del 9 al 13 de noviembre, los profesionales atenderán en el Centro de Salud Beaudrix, ubicado en Gálvez y Brown.

Finalmente, del 16 al 27 de noviembre, el servicio se instalará en el SUM del Paseo de la Estación, en Pellegrini e Independencia, completando así el recorrido previsto para este mes.

En cuanto a las modalidades de atención, desde el municipio informaron que la atención veterinaria primaria se brindará sin turno previo los lunes, martes y jueves, de 13 a 16 horas.

Por otra parte, las castraciones se realizarán únicamente con turno previo, los miércoles y viernes, en tres horarios disponibles: 13, 14 y 15 horas.

La propuesta forma parte de las acciones municipales destinadas a promover la tenencia responsable de animales, la prevención de enfermedades y el control de la población de perros y gatos.

Los vecinos interesados en solicitar turnos para castraciones o realizar consultas podrán comunicarse al 341 563 3548 o ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de Roldán: www.roldan.gov.ar.