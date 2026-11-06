Pastelería inicial e inteligencia artificial: los nuevos cursos gratuitos que podés hacer en Roldán

La Municipalidad de Roldán, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la propuesta de dos nuevos cursos de formación gratuitos para vecinos y vecinas de la ciudad: Pastelería inicial y Diseño digital e inteligencia artificial.

Ambas capacitaciones se dictarán de manera presencial, tendrán una carga horaria de 100 horas y contarán con cupos limitados.

Pastelería inicial ofrece una primera aproximación al oficio, con herramientas para quienes quieran aprender o dar un primer paso hacia un emprendimiento propio. Por su parte, Diseño digital e inteligencia artificial apunta a incorporar recursos tecnológicos y de diseño que permitan potenciar proyectos, trabajos y emprendimientos en un entorno cada vez más digital.

Con estas propuestas, el municipio continúa ampliando su oferta de capacitación para brindar nuevas herramientas laborales y de desarrollo personal a los vecinos de Roldán.

Para conocer más información sobre los cursos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341-6490681 o acercándose a Rioja 642.