Pastelería inicial e inteligencia artificial: los nuevos cursos gratuitos que podés hacer en Roldán
La Municipalidad de Roldán dictará ambas capacitaciones de manera presencial, con cupos limitados y una carga horaria de 100 horas, en el marco del programa Impulsa, del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
La Municipalidad de Roldán, junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe a través del programa Impulsa, abrió la propuesta de dos nuevos cursos de formación gratuitos para vecinos y vecinas de la ciudad: Pastelería inicial y Diseño digital e inteligencia artificial.
Ambas capacitaciones se dictarán de manera presencial, tendrán una carga horaria de 100 horas y contarán con cupos limitados.
Pastelería inicial ofrece una primera aproximación al oficio, con herramientas para quienes quieran aprender o dar un primer paso hacia un emprendimiento propio. Por su parte, Diseño digital e inteligencia artificial apunta a incorporar recursos tecnológicos y de diseño que permitan potenciar proyectos, trabajos y emprendimientos en un entorno cada vez más digital.
Con estas propuestas, el municipio continúa ampliando su oferta de capacitación para brindar nuevas herramientas laborales y de desarrollo personal a los vecinos de Roldán.
Para conocer más información sobre los cursos, los interesados pueden comunicarse al teléfono 341-6490681 o acercándose a Rioja 642.