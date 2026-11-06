La Justicia falló a favor de una madre que reclamaba la cuota alimentaria y le sacó al progenitor hasta el fulbito de los sábados

La Justicia de Rosario falló a favor de una madre que reclama el pago de la cuota alimentaria al progenitor de los tres hijos en común, y le impidió al hombre de unos 40 años realizar algunas actividades recreativas, entre ellas, participar de un torneo de fútbol al que asistía todos los sábados.

“Venimos trabajando desde mayo pasado con este caso de un deudor alimentario que viene incumpliendo con el pago de la cuota desde diciembre. Él manifiesta que no cuenta con un trabajo activo y por lo tanto no tiene ingresos paras pagarle la cuota a sus tres hijos. Lo que solicitamos en este caso además de denunciar el incumplimientos fue, primero que se inscriba en el registro de deudores alimentarios, y después tomamos algunas medidas que son las que se están dando últimamente como que no pueda ingresar a la cancha, que no pueda ir a boliches de donde es habitué, ni tampoco jugar el torneo de fútbol al cual concurre asiduamente los sábados. Se oficia a estos lugares y no le permiten continuar esas actividades”, explicó a El Roldanense la abogada especializada en familia y patrocinante de la madre, Yazmín Romel.

“En estos deudores que no registran trabajo en blanco se dificulta mucho hacer que cumplan con la cuota que les corresponde ya que no se les puede trabar embargo del sueldo, entonces la Justicia busca otras opciones para hacerlos pagar”, agregó la profesional y justificó: “Es algo lógico porque si la persona no tiene dinero para alimentar a sus hijos tampoco lo va a tener para ir a sus lugares de ocio como la cancha, el casino, el boliche o a jugar al fútbol”.

Los fundamentos que utilizaron en este caso y a los que el tribunal hizo lugar fue que una persona tiene que estar preocupada por alimentar a sus hijos y hacerse cargo de la responsabilidad parental que lleva junto con la otra progenitora, “por eso se sigue esa línea de pensamiento que es la mayoritaria en los juzgados”, aclaró Romel y sumó que la medida por la que van ahora es para que se le suspenda y se prohíba renovar la licencia de conducir.

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