Roldán: robó cámaras de seguridad y dañó el alumbrado público pero lo siguieron por monitoreo y fue detenido

La Municipalidad de Roldán expuso nuevamente un hecho de daños sobre el alumbrado público y los sistemas de seguridad de la ciudad, que fue detectado a tiempo por el Centro de Monitoreo.

Los operadores advirtieron que un hombre, que se encontraba con escaleras, estaba sustrayendo cámaras pertenecientes al sistema de seguridad municipal y dañando los tableros del alumbrado público en Ruta 9 y Echagüe. Tras visualizar el hecho, el Centro de Monitoreo comisionó un móvil de la Guardia Urbana Roldán (GUR) y dio aviso a la central del 911.

Luego de un seguimiento controlado por parte del personal de la GUR, y con la intervención policial, se logró detener al hombre, que fue trasladado a la Comisaría Sexta para las actuaciones correspondientes.

Parte de los dispositivos robados fueron hallados en una propiedad del detenido, mientras que otros fueron encontrados en una cuneta.

Desde el municipio indicaron además que, por sus características, la persona podría ser la misma que en agosto pasado intentó llevarse cables del alumbrado público en esa misma zona.