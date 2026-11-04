El Concejo aprobó por unanimidad el pedido para que la Tasa Solidaria acompañe el tratamiento de Eliseo

El Honorable Concejo Municipal de Roldán aprobó por unanimidad el decreto impulsado por los concejales José María Pedretti y Mariano Mateo, que solicita al municipio evaluar la posibilidad de destinar fondos de la Tasa Solidaria para colaborar con los gastos del tratamiento médico de Eliseo, un niño de la ciudad que atraviesa una compleja situación de salud.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza Nº 150-93, que creó la Tasa Solidaria para atender situaciones de extrema necesidad vinculadas a enfermedades o accidentes, y reconoce la importancia de que el Estado municipal acompañe a las familias que atraviesan circunstancias de esta naturaleza.

Eliseo nació prematuramente y desde sus primeros días de vida debió afrontar diversas complicaciones de salud. Actualmente, su familia impulsa la campaña solidaria “Viajamos con Eliseo” para reunir los fondos necesarios para acceder a un tratamiento denominado Neuro-Cytotron, previsto para agosto de 2027 en Bangalore, India.

Con la aprobación unánime del decreto, el Concejo Municipal dio un paso fundamental para que esta necesidad pueda ser atendida desde el ámbito institucional.

“Creemos que la solidaridad tiene que traducirse en acciones concretas. La Tasa Solidaria fue creada justamente para acompañar situaciones de extrema necesidad, y hoy Eliseo y su familia necesitan de ese acompañamiento”, señalaron los ediles.

Ahora, la iniciativa queda en manos del Departamento Ejecutivo Municipal, al que se le solicita avanzar en la evaluación y concreción de la ayuda económica. El acompañamiento del Municipio puede representar un aporte fundamental para que Eliseo y su familia puedan acercarse a la posibilidad de acceder al tratamiento que necesitan.

La campaña “Viajamos con Eliseo” continúa recibiendo colaboraciones a través del alias viajamosconeliseo y puede seguirse en Instagram bajo el mismo nombre.