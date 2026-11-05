Juventudes por la acción climática: Roldán reunió a jóvenes en una jornada de ambiente, arte y participación

La Municipalidad de Roldán realizó el miércoles por la mañana, en el SUM del Paseo de la Estación, la jornada “Juventudes por la Acción Climática”, dirigida a estudiantes que están terminando la escolaridad secundaria. La actividad fue organizada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, y participaron jóvenes de la Escuela San José Obrero, la EESO N° 730 y la EET N° 643.

La propuesta buscó que los chicos conozcan los principales problemas ambientales de la provincia y de la ciudad, y que descubran que desde lo cooperativo y lo colaborativo se pueden lograr cambios.

El equipo de la secretaria de Cambio Climática del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Verónica Irizar, presentó el Plan Provincial de Respuesta de Acción Climática, con los principales problemas y las líneas de acción.

La jornada incluyó un show artístico a cargo de jóvenes, con breakdance, beatbox y grafiti en vivo. También se sumaron agrupaciones ambientales de la región, que contaron su trayectoria y sus experiencias: Mirko Moscat, del Taller Ecologista Rosario; Martín Periset, de Más Río Menos Basura Carcarañá; y el Club de Huella Ecológica Roldán.

Luego, los estudiantes participaron de tres talleres en los que crearon de manera colectiva: Un taller audiovisual, donde trabajaron el potencial de esa forma de comunicación; un taller literario, donde se expresaron a través de las letras; y un taller de construcción con ecobotellas, donde levantaron un laberinto que quedará como instalación temporal en las inmediaciones del SUM.

La jornada cerró con un final festivo y emotivo.

La subsecretaria de Medio Ambiente, Brenda Zaldívar, destacó el espíritu del encuentro: «Queremos que los jóvenes confíen en ellos mismos, que no tengan miedo de crear y proponer, y que se sepan libres para también criticar y expresar lo que les preocupa».