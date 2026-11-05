Roldán: Somos Uno abrió las admisiones para el ciclo 2027

Somos Uno anuncia la apertura de admisiones para el ciclo 2027 y presenta sus distintas propuestas terapéuticas, educativas y de formación laboral, destinadas a acompañar a cada persona en su proceso de aprendizaje, desarrollo y autonomía.

La institución cuenta con tres prestaciones: el Servicio de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE), que acompaña las trayectorias educativas; el Centro Educativo Terapéutico (CET), con modalidad de jornada simple y jornada doble; y Formación Laboral, orientada al desarrollo de habilidades, la autonomía y la adquisición de herramientas para futuras oportunidades laborales.

Uno de los aspectos destacados de Somos Uno es que sus tres prestaciones se encuentran categorizadas a nivel provincial, con un equipo profesional que respalda el trabajo institucional en cada una de sus áreas.

Desde Somos Uno continúan trabajando para generar espacios de aprendizaje, participación, inclusión y desarrollo de la autonomía, acompañando a cada persona de acuerdo con sus posibilidades y proyectos.

Las admisiones para el ciclo 2027 ya están abiertas.

Roldán, Santa Fe

341 3494 239

somosuno.roldan@hotmail.com

Somos Uno. Aprender, participar, crecer.