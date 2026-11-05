San Jerónimo Sud: la Comuna remodela junto a la Provincia la Plaza Tita Merello y la obra llegó al 65 % de avance

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Comuna de San Jerónimo Sud continúan con los trabajos para la renovación de la Plaza Tita Merello, ubicada en la manzana Nº 26 sobre el cuadrante noreste del pueblo. Se trata de un proyecto diseñado para jerarquizar el entorno urbano y consolidar un ámbito de integración para las familias del sector, transformando un predio en deterioro en un parque moderno, seguro e iluminado.

Al detallar las características y el alcance del proyecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que “estamos completando la fase decisiva de la Plaza Tita Merello, alcanzando un 65 % de avance en una obra que cambia la realidad de la localidad. Con la ejecución prácticamente finalizada de las nuevas veredas peatonales, las rampas de accesibilidad en las esquinas, la plaza contendrá también nuevos árboles de magnitud para generar áreas de sombra, la colocación de tecnología LED y la incorporación de juegos para chicos de 4 a 10 años”. “Con esta puesta en valor estamos garantizando que más de 3.000 vecinos cuenten con un espacio público de calidad, iluminado y protegido para caminar, hacer deportes o disfrutar en familia a cualquier hora del día”, señaló el funcionario.

En el mismo sentido, Enrico destacó el esfuerzo económico dentro de la política de gestión provincial: “Llevar adelante este frente de trabajo responde a una decisión clara del gobernador Maximiliano Pullaro de sostener la inversión en infraestructura con recursos provinciales. Ante un escenario nacional signado por la paralización absoluta de las obras, en Santa Fe administramos las cuentas públicas con transparencia para que los impuestos de los vecinos vuelvan de forma directa en plazas equipadas, calles más seguras y mejor calidad de vida para cada pueblo”.

Por su parte, la presidenta comunal de San Jerónimo Sud, Ana Belén Olmos, valoró el ritmo de los trabajos: “La transformación de la plaza no se detiene, cambiando la cara de la zona y ofreciendo un nuevo espacio de encuentro para toda la comunidad. Pensada como un lugar clave para el esparcimiento, la plaza ofrecerá las condiciones ideales para el disfrute en familia, el encuentro entre amigos y la integración del barrio”.

Para la materialización integral de las obras en la Plaza Tita Merello, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe destinó una inversión de $ 119.630.532 para garantizar el suministro de materiales, insumos eléctricos, juegos infantiles y la contratación de mano de obra local.