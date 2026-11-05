De distribuidora a super chino: otro comercio de capitales orientales pide pista sobre Ruta 9

Donde hasta hace poco funcionaba una distribuidora de bebidas y alimentos local, en poco tiempo abrirá otro supermercado chino. La noticia podría ser calcada de la anterior pero no, es otra: los capitales orientales están en plena búsqueda de superficies comerciales en toda la región y no sacan el foco de Roldán.

En este caso se trata de un local de importantes dimensiones ubicado sobre Ruta 9 frente a la escuela Pedro Durst que ya luce en su fachada el cartel con letras chinas que el traductor de Gemini se encarga de traducir: Supermercado Chino.

Según pudo saber El Roldanense, el contrato de alquiler se cerró hace poco más de un mes y en estos momentos se encuentran en etapa de remodelaciones para poder inaugurar a la brevedad.