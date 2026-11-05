Una mujer fue trasladada desde Roldán al Heca tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito

Durante el mediodia de este jueves se activó el código rojo de la empresa de traslados, que llegó hasta Roldán para asistir a una mujer que habia sufrido politraumarismos con pérdida de conocimiento tras un accidente entre la moto en la que se trasladaba y un camión ocurrido sobre la Ruta 9 a la altura del barrio privado El Cielo.

Antes del accionar de los médicos ya habia recuperado el conocimiento. De igual manera, fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y desde allí en ambulancia hasta el Centenario.

Según informaron fuentes del procedimiento, la mujer ya se encontraba estabilizada.