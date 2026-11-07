Sunset gastronómico: seis chefs de distintos estilos de cocina se presentan en Estancia Damfield

Estancia Damfield continúa ampliando su agenda de propuestas y presenta una nueva experiencia gastronómica junto a MesaLista: el Sunset Gastronómico, un evento pensado para disfrutar de la cocina, descubrir nuevos sabores y compartir una noche diferente.

La cita será el viernes 20 de noviembre, de 20 a 2 h, en los jardines de Estancia Damfield, en Funes.

La propuesta reunirá a seis chefs, cada uno con su propia identidad y especialidad culinaria, que ofrecerán un recorrido por distintos estilos de cocina: sushi, risottos, gastronomía francesa, mexicana, saludable y cocina a las brasas. Una oportunidad para explorar diferentes sabores y disfrutar de una experiencia gastronómica diversa en un mismo espacio.

El formato invita a los asistentes a recorrer las distintas estaciones gastronómicas, descubrir cada propuesta e interactuar con los chefs, convirtiendo a la cocina en una experiencia cercana y participativa. Si bien habrá mesas y livings distribuidos en el espacio, la dinámica estará pensada para disfrutar de pie, circular libremente y armar un recorrido propio entre sabores, encuentros y conversaciones.

La entrada incluye cuatro consumiciones gastronómicas para disfrutar de las propuestas de los chefs, una copa de regalo y dos degustaciones de vino. La noche estará acompañada por una selección de vinos, barras y música, en un entorno al aire libre especialmente preparado para la ocasión.

Con esta propuesta, Estancia Damfield suma una nueva experiencia a su calendario de eventos y refuerza su apuesta por generar encuentros que integren gastronomía, entretenimiento y espacios de disfrute.

Las entradas ya se encuentran a la venta, con valores desde $40.000. Una invitación a vivir una noche distinta, donde la gastronomía será la gran protagonista.

Link entradas: https://compras.evento-simple.com/damfield/eventos/sunset-gastronomico-en-estancia-damfield-e135