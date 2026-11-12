Cayó el hijo del narco Esteban Alvarado en Funes y en Roldán detuvieron a otro integrante de la banda

Un importante operativo policial desplegado durante la mañana de este jueves 12 de noviembre en Rosario y distintas localidades de la región terminó con la detención de Santino Alvarado, hijo del conocido narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua. Además, en la ciudad de Roldán fue detenido otro hombre investigado por su presunta vinculación con la organización criminal.

Los procedimientos fueron resultado de una investigación conjunta entre la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

En total, se llevaron adelante más de 40 allanamientos en Rosario, Funes, San Lorenzo, Roldán y otras localidades cercanas, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina.

Uno de los procedimientos más importantes tuvo lugar en Funes, donde fue detenido Santino Alvarado, de 21 años. Según trascendió, el joven destruyó tres teléfonos celulares cuando los agentes federales ingresaron a la vivienda. Durante el allanamiento también se secuestraron dos pistolas, una calibre 9 milímetros y otra 38, además de una escopeta

Un detenido en Roldán: el allanamiento se realizó en Tierra de Sueños 3

En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación confirmó que los allanamientos ordenados por la Justicia provincial se realizaron en cuatro domicilios de Rosario, uno de Puerto General San Martín y otro de Roldán.

Según pudo saber El Roldanense, el procedimiento en la ciudad de Roldán tuvo lugar en el barrio Tierra de Sueños 3, en cercanías del supermercado chino ubicado sobre bulevar Tierra de Sueños. Allí, los efectivos concretaron la detención de un hombre identificado por sus iniciales D.L., investigado por su presunta vinculación con la organización criminal.

Por otra parte, en Rosario fue detenido otro hombre identificado como G.M. Ambos quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras que otras diez personas fueron arrestadas en el marco de la investigación federal.

Durante los distintos procedimientos se secuestraron armas de fuego, estupefacientes, municiones, balanzas digitales, dinero en efectivo y una granada de mano.