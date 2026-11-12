Este jueves empieza la Feria del Libro de Roldán: toda la programación día por día
Del 12 al 14 de noviembre, el SUM del Paseo de la Estación será sede de la quinta edición de la Feria del Libro, con entrada libre, más de 20 stands, libros gratuitos y propuestas para todas las edades.
La Feria del Libro de Roldán llega mañana a su quinta edición, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la ciudad y bajo el lema “Roldán: capítulo 160”. Se realizará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público.
El evento invita a vecinos y visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local a lo largo de tres jornadas, con expositores y propuestas para todas las edades. Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19 h, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14, será de 14 a 20 h.
La secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, destacó el valor de esta nueva edición: «La Feria del Libro es una oportunidad para encontrarnos con la lectura, con nuestra historia y con los vecinos y vecinas que construyen cada día la cultura de Roldán. Este año, además, la celebramos en el marco de los 160 años de la ciudad, y queremos que toda la comunidad se sienta parte de este capítulo».
Además de las presentaciones y espectáculos, la feria contará con más de 20 stands con libros de diferentes temáticas a la venta y un espacio de juegos. La Biblioteca Marta Enríquez estará a cargo del stand “Suelta de Libros”, donde cada visitante podrá llevarse de manera gratuita el libro que le interese. También habrá un espacio de lectura infantil a cargo del Jardín Huellitas, pensado para los más chiquitos.
La feria sumará además a Rememorar, que estará en la Sala Italia con la muestra por los 160 años de Roldán. Y las escuelas de la ciudad participarán mostrando las producciones realizadas durante el año: la Escuela N° 1399, la Pedro Durch, la Juan XXIII, la EESO N° 730, la EET N° 643 y la San José Obrero.
Jueves 12: cuentos, clown y música
La jornada comenzará con la bienvenida y las palabras de apertura. A lo largo del día habrá narración de cuentos en vivo a cargo de Patricia San Juan y de las Abuelas Cuentacuentos, y el espectáculo “Sembrando cuentos”, de Cuchara Clown. También habrá presentaciones de María Teresa Barrios (“La paz de Maripez”), Sandra Dellara (“Tachi y el sueño mundial”) y Carolina Kesuani (“Derivas”). El cierre será con la presentación musical del Ensamble Taki Wasi.
Viernes 13: autores, radioteatro y danza
Tras la apertura, se sucederán las presentaciones de Jesica Bruera (“Filira”), Sergio Duschkin (“Grandes pensadores de la humanidad”), Damián Andreoli (“Gol gana”), Maru Hag (“Solo vos y yo: la promesa del mar”), María Rosa Torres (“Ximena y yo”), Alejandra Mendez Bujonok (“El último eslabón de la sombra”), Mariela Ferreyra (“Estrategias docentes para la inclusión en el aula”), Héctor Delaloye (“La otra guerra”) y Beatriz Ré (“Ovejita negra”). Además, habrá narración de cuentos en vivo con Sergio Dal Lago y las Abuelas Cuentacuentos, y un radioteatro en vivo de APRECOD. La jornada cerrará con un espectáculo de danza folclórica del Ballet Municipal Reflejos de Luna.
Sábado 14: gran cierre con entrega de premios
La última jornada reunirá a Julia Velez (“La sortija”), Emanuel Canedo (“El primer carnaval”), Marta Enrique (“Hecha vuelo”), Jorge Garay (“Geometría de los sueños”), Adrián Abonizio (“La rosa trovalina”) y Gabriela Galera (“Sueños”), además de una actividad infantil con Marina Claret, “Diseñá tu tote bag”. Luego se entregarán los premios del concurso literario “160 años en 160 relatos”, y el Coro Municipal ofrecerá una presentación musical para cerrar la feria.
La invitación está abierta a vecinos, instituciones educativas y familias para celebrar este hito histórico y escribir una nueva página en la memoria de Roldán.