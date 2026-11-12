Este jueves empieza la Feria del Libro de Roldán: toda la programación día por día

La Feria del Libro de Roldán llega mañana a su quinta edición, en el marco de los festejos por el 160° aniversario de la ciudad y bajo el lema “Roldán: capítulo 160”. Se realizará en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público.

El evento invita a vecinos y visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local a lo largo de tres jornadas, con expositores y propuestas para todas las edades. Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19 h, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14, será de 14 a 20 h.

La secretaria de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, destacó el valor de esta nueva edición: «La Feria del Libro es una oportunidad para encontrarnos con la lectura, con nuestra historia y con los vecinos y vecinas que construyen cada día la cultura de Roldán. Este año, además, la celebramos en el marco de los 160 años de la ciudad, y queremos que toda la comunidad se sienta parte de este capítulo».

Además de las presentaciones y espectáculos, la feria contará con más de 20 stands con libros de diferentes temáticas a la venta y un espacio de juegos. La Biblioteca Marta Enríquez estará a cargo del stand “Suelta de Libros”, donde cada visitante podrá llevarse de manera gratuita el libro que le interese. También habrá un espacio de lectura infantil a cargo del Jardín Huellitas, pensado para los más chiquitos.

La feria sumará además a Rememorar, que estará en la Sala Italia con la muestra por los 160 años de Roldán. Y las escuelas de la ciudad participarán mostrando las producciones realizadas durante el año: la Escuela N° 1399, la Pedro Durch, la Juan XXIII, la EESO N° 730, la EET N° 643 y la San José Obrero.

Jueves 12: cuentos, clown y música

La jornada comenzará con la bienvenida y las palabras de apertura. A lo largo del día habrá narración de cuentos en vivo a cargo de Patricia San Juan y de las Abuelas Cuentacuentos, y el espectáculo “Sembrando cuentos”, de Cuchara Clown. También habrá presentaciones de María Teresa Barrios (“La paz de Maripez”), Sandra Dellara (“Tachi y el sueño mundial”) y Carolina Kesuani (“Derivas”). El cierre será con la presentación musical del Ensamble Taki Wasi.

Viernes 13: autores, radioteatro y danza

Tras la apertura, se sucederán las presentaciones de Jesica Bruera (“Filira”), Sergio Duschkin (“Grandes pensadores de la humanidad”), Damián Andreoli (“Gol gana”), Maru Hag (“Solo vos y yo: la promesa del mar”), María Rosa Torres (“Ximena y yo”), Alejandra Mendez Bujonok (“El último eslabón de la sombra”), Mariela Ferreyra (“Estrategias docentes para la inclusión en el aula”), Héctor Delaloye (“La otra guerra”) y Beatriz Ré (“Ovejita negra”). Además, habrá narración de cuentos en vivo con Sergio Dal Lago y las Abuelas Cuentacuentos, y un radioteatro en vivo de APRECOD. La jornada cerrará con un espectáculo de danza folclórica del Ballet Municipal Reflejos de Luna.

Sábado 14: gran cierre con entrega de premios

La última jornada reunirá a Julia Velez (“La sortija”), Emanuel Canedo (“El primer carnaval”), Marta Enrique (“Hecha vuelo”), Jorge Garay (“Geometría de los sueños”), Adrián Abonizio (“La rosa trovalina”) y Gabriela Galera (“Sueños”), además de una actividad infantil con Marina Claret, “Diseñá tu tote bag”. Luego se entregarán los premios del concurso literario “160 años en 160 relatos”, y el Coro Municipal ofrecerá una presentación musical para cerrar la feria.

La invitación está abierta a vecinos, instituciones educativas y familias para celebrar este hito histórico y escribir una nueva página en la memoria de Roldán.