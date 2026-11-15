De cambiar pescado por alimentos a organizar ollas populares: la historia de Pesca Solidaria que no para de crecer

Lo que comenzó como una iniciativa personal para ayudar a quienes más lo necesitan se transformó en un proyecto solidario que continúa sumando colaboradores y ampliando su alcance. Gastón Vivas, el pescador oriundo de San Lorenzo que meses atrás se hizo conocido por capturar un patí de casi 27 kilos y devolverlo al río, sigue demostrando que su pasión por la pesca puede convertirse en una herramienta para cambiar la realidad de muchas personas.

En junio de este año, conocimos su historia y el trabajo que realizaba a través de «Pesca Solidaria», un proyecto mediante el cual intercambiaba los pescados obtenidos durante sus jornadas por alimentos que posteriormente entregaba a personas en situación de vulnerabilidad.

Cinco meses después, la iniciativa no solo continúa vigente, sino que logró ampliar considerablemente sus actividades gracias al acompañamiento de vecinos, comerciantes y seguidores que decidieron sumarse a la propuesta.

«Crecimos un montonazo, gracias a Dios. Hoy en día un montón de gente nos ayuda, nos colabora», expresó Vivas en diálogo con El Roldanense, al compartir los avances de su proyecto.

Si bien el intercambio de pescado por mercadería continúa siendo una de las principales actividades, actualmente Pesca Solidaria también organiza ollas populares, prepara alimentos y distribuye viandas entre quienes viven en la calle.

«Yo voy a pescar, cambio pescado por alimento y ese alimento se lo dono a la gente en situación de calle. Hoy en día no solo eso, hacemos ollas populares, repartimos viandas, salimos en la motito a repartir viandas de arroz con pollo, de lo que se haga en el momento. Hacemos copa de leche», relató.

El crecimiento de la iniciativa permitió incorporar nuevas formas de asistencia, con el objetivo de acercar un plato de comida a quienes atraviesan situaciones difíciles. Para concretarlo, Gastón cuenta con el acompañamiento de personas y comercios que realizan diferentes aportes.

Uno de ellos es la panadería Santa Fecina, de Capitán Bermúdez, que cada viernes colabora con la donación de facturas destinadas a las jornadas solidarias.

«Tenemos la colaboración de la panadería Santa Fecina de Capitán Bermúdez, que nos dona todos los viernes facturas para que hagamos la copa de leche o para que salgamos a repartir a la gente», destacó.

De 2.000 a 29.000 seguidores: el crecimiento de Pesca Solidaria en las redes

Además de ampliar sus actividades solidarias, el proyecto experimentó un notable crecimiento en las redes sociales, que se convirtieron en una herramienta fundamental para difundir su trabajo y sumar nuevas colaboraciones.

Según detalló Vivas, su comunidad en Facebook pasó de aproximadamente 2.000 seguidores a 29.000, mientras que en Instagram creció de 2.000 a casi 16.000 seguidores.

«Arrancamos con 2.000 seguidores en lo que es Facebook, hoy tenemos 29.000. Y lo mismo en todas las otras plataformas. Instagram, cuando vos me hiciste la nota teníamos 2.000, hoy tenemos casi 16.000», señaló.

Este crecimiento representa una oportunidad para que la iniciativa llegue a más personas y continúe fortaleciendo una red de colaboración que comenzó con una simple idea: utilizar la pesca como medio para ayudar.

A pesar de la repercusión que alcanzó su historia, Gastón asegura que su principal motivación sigue siendo el compromiso con quienes necesitan una mano, aunque también reconoce su deseo de que el proyecto continúe expandiéndose.

«Uno hace las cosas de corazón, pero también quiere crecer en lo personal, quiero que mi proyecto crezca», manifestó.

Una iniciativa que busca seguir sumando voluntades

La historia de Pesca Solidaria demuestra cómo una actividad recreativa puede transformarse en una herramienta de compromiso social. Lo que inicialmente consistía en intercambiar pescado por alimentos hoy incluye ollas populares, copas de leche y recorridas para distribuir viandas entre personas en situación de calle.

Con el acompañamiento de una comunidad que no deja de crecer, Gastón Vivas apuesta a fortalecer su proyecto y llegar cada vez a más personas que necesitan ayuda.

Quienes deseen conocer su trabajo o colaborar con la iniciativa pueden encontrarlo en las diferentes redes sociales bajo el nombre Pesca Solidaria o a través de su perfil personal de Facebook, Gastón Vivas.