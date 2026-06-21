Del río a la solidaridad: capturó un patí gigante, lo devolvió al agua y transforma cada pesca en ayuda para quienes más lo necesitan

Mientras muchos pescadores miden el éxito por el tamaño de sus capturas, Gastón Vivas encontró una recompensa mucho más grande: transformar su pasión en una herramienta para ayudar a los demás. Desde hace un año impulsa el proyecto «Pesca Solidaria», una iniciativa que ya benefició a numerosas familias gracias al intercambio de pescado por alimentos.

El mecanismo es simple pero profundamente solidario. Vivas sale a pescar, cambia las piezas obtenidas por mercadería y luego entrega esos alimentos a personas que atraviesan situaciones de necesidad. Con el paso de los meses, el proyecto fue creciendo y sumando colaboradores que aportan alimentos, ropa y distintos elementos para quienes más lo necesitan.

«Hay gente que siempre se suma y colabora con lo que tiene. Entre todos hacemos posible que la ayuda llegue a quienes realmente la esperan», sostiene el impulsor de la iniciativa.

En este primer año de trabajo solidario ya organizó dos torneos de pesca junto a las municipalidades de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, eventos que combinaron deporte, compromiso social y participación comunitaria. Además, ya proyecta una tercera edición que se realizará en la bajada del Campo de la Gloria de San Lorenzo cuando finalicen las obras del lugar.

En medio de esa tarea solidaria, días atrás vivió una experiencia que difícilmente olvide. Durante una salida embarcada en aguas de Fighiera logró capturar un enorme patí de entre 25 y 27 kilos mediante la modalidad de pesca al garete. Tras registrar el momento, decidió devolver el ejemplar al río, respetando los principios de conservación que promueve desde siempre.

La emoción fue tan intensa que confesó haber llorado luego de la captura. «Nunca había sacado un pez así de grande desde una lancha», recordó.

Sin embargo, para quienes conocen su historia, el verdadero logro de Gastón Vivas no pasa por el tamaño de un pez, sino por el alcance de su solidaridad. Cada salida de pesca representa una nueva oportunidad para tender una mano y demostrar que una pasión también puede convertirse en un puente hacia la ayuda comunitaria.

Con presencia en YouTube, Instagram y TikTok bajo el nombre Pesca Solidaria, además de su Facebook personal, el sanlorencino continúa difundiendo una propuesta que busca inspirar a más personas a sumarse. Porque, en su caso, cada lanzamiento de la línea tiene un objetivo mucho más profundo: pescar esperanza para quienes más la necesitan.