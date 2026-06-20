El sueño de la casa propia: la comuna de San Jerónimo comenzó a construir 10 nuevas viviendas sociales

La comuna de San Jerónimo se encuentra avanzando con un nuevo proyecto de infraestructura, para que la vivienda propia esté más cerca de los vecinos que más la necesitan.

«Ya tenemos el terreno, estamos empezando con la apertura de la nueva calle, próximamente estaremos iniciando la construcción de 10 nuevas viviendas sociales que cuentan con cocina comedor, baño y dos habitaciones. Las viviendas son de iguales dimensiones y se construirán en la misma manzana que las entregadas el año pasado junto al gobernador Maximiliano Pullaro», comentó la presidenta comunal, Ana Belén Olmos.

La obra incluye también la apertura y construcción de una nueva calle, con cordón cuneta y estabilizado, veredas, y la instalación del alumbrado público y servicios.

«Este nuevo proyecto lo estamos llevando adelante con el acompañamiento del gobierno provincial, la diputada Silvana Di Stefano y el Ministro de Obra Pública, Lisandro Enrico. Seguimos gestionando y trabajando para que el sueño de la casa propia esté más cerca de quienes más lo necesitan», concluyó Olmos.