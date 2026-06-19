Con 22 años de profe en sus espaldas, vio en Roldán la posibilidad de emprender y abrió Virea Pilates

Fernando lleva más de 22 años dedicados al mundo del fitness y la actividad física. Es Personal Trainer, instructor de musculación e instructor de Pilates. Además, cursó la carrera de Kinesiología, completando todas las materias, y también se formó como masajista. Todo esto lo permitió adquirir una visión integral del movimiento, la salud y el bienestar y una experiencia que hace poco derivó en un proyecto propio en la ciudad que eligió para vivir: inauguró Virea Pilates en Tierra de Sueños 3, Roldán.

“A lo largo de mi trayectoria he trabajado con una gran cantidad de personas, especialmente mujeres, acompañándolas en procesos de entrenamiento, mejora de la condición física, rehabilitación y búsqueda de una mejor calidad de vida. Esta experiencia fue la base que me impulsó a seguir creciendo profesionalmente y desarrollar nuevos proyectos. Así nació Virea Pilates, un estudio pensado para brindar un espacio cálido, profesional y personalizado, donde cada persona pueda entrenar de manera segura y efectiva, respetando sus objetivos y necesidades”, describió en diálogo con El Roldanense.

La idea de abrir el estudio en Tierra de Sueños 3 surgió de una decisión muy personal: actualmente Fernando vive en el barrio y pudo observar el crecimiento constante de la zona y la necesidad de contar con propuestas vinculadas al bienestar, la salud y la actividad física. “Vi una oportunidad para acercar un servicio de calidad a los vecinos, evitando que muchas personas tengan que trasladarse a otras localidades para acceder a este tipo de actividades”, contó.

Virea Pilates busca convertirse en un lugar de encuentro para quienes desean mejorar su postura, fortalecer su cuerpo, ganar movilidad, reducir dolores y sentirse mejor en su día a día. “Nuestro objetivo es que cada alumno encuentre un ambiente agradable, con atención cercana y profesional, donde pueda avanzar a su propio ritmo y disfrutar del proceso”, aseguró Fernando y sumó: “Este proyecto representa la unión de mi experiencia, mi vocación y mi compromiso con la salud y el movimiento, con el deseo de seguir aportando al bienestar de la comunidad de Roldán y especialmente de Tierra de Sueños 3”.