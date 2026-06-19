Alerta por estafas en redes: falsos perfiles de Litoralgas ofrecen descuentos inexistentes

Litoralgas alertó a sus clientes por nuevos intentos de estafa detectados en redes sociales, principalmente a través de Facebook e Instagram. Según informó la empresa, delincuentes crean perfiles falsos y publican supuestos descuentos o rebajas en la factura con el objetivo de captar la atención de los usuarios y obtener información personal.

La maniobra comienza cuando los clientes, interesados en acceder al presunto beneficio, se comunican mediante mensajes privados o comentarios. A partir de ese contacto, los estafadores intentan avanzar con el robo de datos o solicitar información sensible.

Desde Litoralgas remarcaron que la empresa no se comunica con sus clientes para ofrecer promociones ni descuentos en la factura. “Solicitamos desestimar esos mensajes y reportar al contacto desde el que escriben”, indicaron.

Otra modalidad detectada consiste en pedir a los usuarios un código de verificación para acceder a sus cuentas de WhatsApp. Una vez que logran tomar el control de la cuenta, los delincuentes contactan a familiares, amigos o conocidos de la víctima para pedir dinero en su nombre.

La compañía también aclaró que los avisos de interrupción del servicio por deuda o por seguridad se entregan en el domicilio. Además, señalaron que si la empresa se comunica vía WhatsApp, nunca solicitará códigos de verificación.

Litoralgas informó que realiza denuncias de manera permanente ante el Ministerio Público de la Acusación por el uso indebido de su identidad con fines delictivos, aportando detalles de las publicaciones fraudulentas para que sean investigadas.

Desde la Policía de Investigaciones recomendaron a quienes hayan sido víctimas de este tipo de estafas realizar la denuncia correspondiente, ya que resulta fundamental para el avance de las investigaciones. La presentación puede hacerse en Fiscalía, Centros Territoriales de Denuncia, dependencias policiales o a través del sitio web del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

Para trámites comerciales, Litoralgas recordó que su WhatsApp oficial es 341 7791429, donde recibe consultas de clientes, pero nunca solicita códigos. Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse al 0810 444 5427, de lunes a viernes de 8 a 17 horas.

En caso de sentir olor a gas, la línea de emergencias disponible las 24 horas, todos los días del año, es 0800 777 5427.