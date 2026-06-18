Ojo con las avivadas: Panini anunció que no cambió el precio de venta de las figuritas del Mundial y pidió no avalar aumentos

El furor por coleccionar las figuritas del Mundial aún no cesa y, por el contrario, se incrementa con el comienzo de la copa. En ese contexto, mientras algunos locales de Roldán colgaron el cartel de que ya no tienen stock a la venta, la marca Panini publicó un comunicado para evitar estafas y no caer en los sobreprecios.

“La empresa no ha realizado cambios en sus precios de venta y no ha modificado las condiciones comerciales, en ninguno de sus canales de venta desde el lanzamiento de la colección. Los precios sugeridos no se han modificado”, señalaron sus responsables. La aclaración tuvo lugar a raíz de de que, en determinados lugares, se venden sobres a $3.000.

En las redes, además, Panini manifestó que una forma de identificar los paquetes de figuritas originales es observando su frente holográfico. Y advirtió sobre las ventas que se realizan a través de WhatsApp o Facebook utilizando su nombre: “Nuestros únicos canales de venta digital son la web www.zonakids.com y la tienda oficial de Mercado Libre”.