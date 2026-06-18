Asamblea Ordinaria de la Cooperadora del Hospital N.º 61 de Roldán

En la reunión realizada en el día 4 de junio, la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del Hospital N.º 61 de Roldán, resolvió convocar a Asamblea Ordinaria para el día próximo 25 de Junio a las 18:30 hs. en la sede del Hospital, como lo establece el art. 34 del Estatuto de la cooperadora, para tratar el siguiente orden del día:

1) Considerar la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas del año 2025.

2) Realizar un informe de los eventos realizados durante el 2025

Convocamos a todos los socios y socias de la Cooperadora a participar de la misma.

Marcelo Bargellini, Secretario

Marcela Nicolini, Tesorera

Matilde González, Presidenta